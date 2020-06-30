Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Bataklık Operasyonu' açıklaması... Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador, Brezilya gibi dokuz ülke ile Türkiye'de 11 kenti kapsayan operasyon sonrası uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. Suç örgütünün 70 milyon lirasına el konuldu. Soylu, operasyonu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu" olarak duyurdu.

Sozcu.com.tr
08:33 -
Haberler Gündem
Son dakika… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu” olarak duyurduğu ‘Bataklık Operasyonu’yla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

70 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador, Brezilya gibi dokuz ülke ile Türkiye’de 11 kenti kapsayan operasyon sonrası uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulduğunu belirten Bakan Süleyman Soylu, 67 kişinin gözaltına alındığını ve 70 milyon liraya el konduğunu söyledi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Süleyman Soylu, “Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten ile Brezilya ve Hollanda’da 26 yıllık hapis cezası var” diye konuştu.

Belçika Brezilya darbe Ekvador Hollanda İçişleri Bakanı İspanya İtalya operasyon Şili son dakika Süleyman Soylu Türkiye uyuşturucu
Son güncelleme: 08:38 30.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more