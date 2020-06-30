Son dakika… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu” olarak duyurduğu ‘Bataklık Operasyonu’yla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

70 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador, Brezilya gibi dokuz ülke ile Türkiye’de 11 kenti kapsayan operasyon sonrası uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulduğunu belirten Bakan Süleyman Soylu, 67 kişinin gözaltına alındığını ve 70 milyon liraya el konduğunu söyledi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Süleyman Soylu, “Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten ile Brezilya ve Hollanda’da 26 yıllık hapis cezası var” diye konuştu.