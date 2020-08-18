Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 81 ilde yarın yapılacak

İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni corona virüsü genelgesi gönderdi. Genelgede şunların altı çizildi:

* Valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı korona virüs denetimi yapılacak.

* Denetimlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir iş kolu için alınan önlemlere tek tek bakılacak.

* Denetimlere tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri katılacak.

NERELER KONTROL EDİLECEK?

“Sağlık için, hepimiz için” mottosuyla gerçekleştirilecek denetimlerde şu alanlar kontrol edilecek:

* Konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park, piknik alanları, lunapark, tematik parklar, halı sahalar, bilardo salonları ve bilumum yaşam alanları.

Ayrıntılar geliyor…