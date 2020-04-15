Son dakika… İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 ilde denetim

Covid 19 salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın aldığı market ve süpermarketlerin saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi, müşteri sayısının doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda bir kadar olması, market içinde ve dışında sosyal mesafe kurallarına uyulması gibi kurallar çerçevesinde polis ve jandarma ekiplerinin denetim yaptığını duyurdu.

İlgili denetim çerçevesinde ülke genelinde 35 bin 868 market ve süpermarketin kontrol edildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan bin 183 işyeri işletmecisine ve müşteriye Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı.(İHA)