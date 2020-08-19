Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı’nca Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı. Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla perasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel ve 47 operasyonel tim görev alıyor.

BİLANÇOYU AÇIKLADI

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 31 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.