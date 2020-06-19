Son dakika… İçişleri Bakanlığı ‘karantina’ sayılarını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarının alınmaya devam ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi.

* Bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ilimizdeki 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır.

502 YERDE KALDIRILDI

* Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 48 bin 170'dir. Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.

* Ülkemizde corona virüsü salgını sürecinde 19.06.2020 tarihi itibarıyla 66 ilimizde 17 belde, 259 köy, 257 mahalle, 40 mezara olmak üzere toplam 578 yerleşim yerinde 508 bin 678 kişi karantina altına alınmıştır.