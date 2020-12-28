Son dakika… İmamoğlu kutuyu açtı, İçişleri Bakanlığı devreye girdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu’nun bazı yolsuzluk ve usulsüzlük dosyaları üzerinde çalışıldığı, 40 civarında ihale dosyasında usulsüzlük ve kamu zararına yönelik bulgulara ulaşıldığına dair açıklamalarını ihbar kabul eden İçişleri Bakanlığı konuyu araştırmak üzere üç mülkiye müfettişi görevlendirdi.

HER TÜRLÜ İDDİANIN TİTİZLİKLE İNCELENMESİ…

Konuyla ilgili Bakanlık onayında, “1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 260/1-ç maddesi gereğince mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapma görev ve yetkisinin Mülkiye Teftiş Kuruluna verildiğine ve mahalli idarelerle ilgili olarak kamuoyuna yansıyan her türlü iddianın titizlikle incelenmesinin Bakanlığın sorumlulukları arasında yer aldığı” vurgusu yapıldı.

Görevlendirilen mülkiye müfettişlerinin bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinde göreve başlayacakları öğrenildi. Müfettişlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden iddiaya konu dosyaları istemesi bekleniyor. (İHA)

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