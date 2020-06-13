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Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan nikahlar için genelge

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Nikah merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak ve mesafe korunacak.

14:38 -
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Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan nikahlar için genelge

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 İl Valiliği’ne nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirlere ilişkin genelge gönderildi.

* Nikah yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekânın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere mekân girişinde maske dağıtılacak.

* Nikâh merasimi sürecinde de maske takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil) sağlanacak.

* Nikah merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak ve mesafe korunacak.

damat İçişleri Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 15:02 13.06.2020
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