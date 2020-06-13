Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan nikahlar için genelge

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 İl Valiliği’ne nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirlere ilişkin genelge gönderildi.

* Nikah yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekânın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere mekân girişinde maske dağıtılacak.

* Nikâh merasimi sürecinde de maske takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil) sağlanacak.

* Nikah merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak ve mesafe korunacak.