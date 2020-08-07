Son dakika! İçişleri Bakanlığı’ndan “Nişan, Nikah, Düğün ve Sahil Bölgeleri” genelgesi

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri’ konulu genelgeye göre düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde bugün ve haftasonu denetim gerçekleştirilecek.

Denetimler, sahil bölgelerinde yer alan plaj, kafe, kafetarya, restoran ve eğlence yerleri ile eğlence yerlerine dönüşebilen tekne ve yatlarda da düzenlenecek.

Daha önce en az iki defa tedbirlere uymadığı tespit edilerek uyarılan ya da idari para cezası uygulanan işletmelere, denetimlerde aykırılık tespit edilmesi halinde 1-3 gün süreyle faaliyeti durdurma cezası uygulanacak. (İHA)