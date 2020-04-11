Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan açıklamada, “31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı evlerinde kaldı” denildi. Bakanlık ayrıca, yasağa uymayan toplam 2 bin 756 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

* Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde dün gece saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamış olup yarın gece saat 24.00'a kadar devam edecektir.

* Söz konusu yasak kapsamında 31 ilimizdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılanmaktadır.

* 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

2 BİN 756 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

* Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir.