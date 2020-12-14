Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının vatandaşlar tarafından art niyetli kullanılması üzerine 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak.

Güncellenme: 16:05, 14/12/2020
Haberler Gündem
Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının vatandaşlar tarafından art niyetli kullanılması üzerine 81 ilin valiliğine yeni bir genelge daha gönderdi…

Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde, istisna kapsamındaki kişinin muafiyet durumu ile dışarıda bulunduğu zaman dilimi uyumlu olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasında, istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı son dakika
Yayınlanma Tarihi:15:45,