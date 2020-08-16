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Son dakika… İçişleri duyurdu! Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütünde çöküş devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi" ifadelerine yer verildi.

17:36 -
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Son dakika… İçişleri duyurdu! Teslim oldular

AYRINTILAR GELİYOR…

Emniyet İçişleri Bakanlığı Irak Şırnak son dakika Suriye Terör
Son güncelleme: 17:37 16.08.2020
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