İçişleri Bakanlığı son sayıları açıkladı… 2 milyona yakın seyahat başvurusu yapılmış

Corona virüsü tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için valilikler ve kaymakamlar koordinesinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Vefa Sosyal Destek gruplarına, 22 Mart- 13 Mayıs tarihlerinde 112 üzerinden 2 milyon 245 bin 669 arama, 155 üzerinden 771 bin 243 arama, 156 üzerinden 338 bin 47 arama, diğer numaralardan 2 milyon 741 bin 71 arama olmak üzere toplam 6 milyon 96 bin 30 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 5 milyon 674 bin 281 kişinin talebi sosyal destek grupları tarafından yerine getirildi.

SEYAHAT BAŞVURULARI

Öte yandan, Vefa İletişim Sistemi üzerinden 29 Mart’tan bu yana 1 milyon 980 bin 795 ‘seyahat izin belgesi’ başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 806 bin 767´si onaylandı.

Onaylanan seyahat izin belgelerinin 189 bin 386’sı tedavi amaçlı, 94 bin 220´si geçici süreyle farklı illerde bulunanlar, 80 bin 875’i birinci derecede yakını vefat edenler veya ağır hastası bulunanlar, 4 bin 375’i çay üreticisi ve refakatindekiler, 437 bin 911’i ise diğer başvurular oldu.

Seyahat izin talepleri tüm il ve ilçelerde oluşturulan seyahat izin kurulları tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucu başvuru yapanlara SMS ile bildiriliyor. (DHA)