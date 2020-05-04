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Son dakika… İçişleri’nden giriş-çıkış kısıtlamasıyla ilgili genelge!

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 24 il sınırında kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’a kadar geçici olarak durdurulacak.

22:32 -
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Son dakika… İçişleri’nden giriş-çıkış kısıtlamasıyla ilgili genelge!

Bakanlığın genelgesine göre, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak olmak üzere toplam 24 il sınırında kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durdurulacak.

Buna karşılık Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı. DHA

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Son güncelleme: 23:09 04.05.2020
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