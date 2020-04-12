Son dakika… İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması

Corona virüsü salgını tedbirleri kapasında 10 Nisan 00.00’da başlayan ve bu gece 00.00’da sona erecek olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır.

* Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.