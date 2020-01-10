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Son dakika… İdlib’de ateşkes ilan edildi! MSB tarih verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacağını duyurdu.

18:13 -
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Son dakika… İdlib’de ateşkes ilan edildi! MSB tarih verdi

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ateşkesle ilgili tarih verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava-kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır.

*Bu kapsamda 12 Ocak 2020 saat 00.01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır. DHA

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Son güncelleme: 18:24 10.01.2020
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