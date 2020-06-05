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Son dakika… İdlib’den acı haber: 1 şehit, 2 yaralı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerin şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını duyurdu.

22:55 -
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Son dakika… İdlib’den acı haber: 1 şehit, 2 yaralı!

MSB’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* İdlib'de 05 Haziran 2020 tarihinde, Zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır.

* Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.

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Haber Milli Savunma Bakanlığı saldırı şehit son dakika
Son güncelleme: 22:59 05.06.2020
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