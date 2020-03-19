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Son dakika… İdlib’den acı haber! Bir askerimiz şehit

Sivas Valiliği, Suriye’nin İdlib bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

17:14 -
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Son dakika… İdlib’den acı haber! Bir askerimiz şehit

Suriye’nin İdlib kentinde bir asker şehit oldu. Acı haberi Sivas Valiliği sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Suriye'nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur.

*Kahraman Mehmetciğimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun.

ACI HABER AİLEYE ULAŞTI

Şehit olan Sivaslı Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın şehadet haberi evine ulaştı.

Sivas Valisi Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Nayir'ın Sivas'ın Merkez ilçeye bağlı Alibaba Mahallesinde ikamet eden annesi Fadime ve babası Hüseyin Nayir'a şehadet haberini verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Beş kardeşin en küçüğü olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'ın bekar olduğu, iki kardeşinin ise geçmişte vefat ettikleri öğrenildi. İHA

asker Haber Ramazan şehit Sivas son dakika sosyal medya Suriye
Son güncelleme: 19:43 19.03.2020
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