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Son Dakika… İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul'da beklenen lodos etkisini gece saatlerinde hissettirdi. Marmara Denizi'nde dalgalar oluşurken rüzgar da şiddetini arttırdı. Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri de iptal edildi.

05:18 -
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Son Dakika… İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı Lodos uyarısının ardından dün akşam saatlerinde etkisini gösteren lodos, sabaha kadar etkisini sürdürdü. Marmara Denizi’nde lodos nedeniyle dalgalar oluşurken rüzgar da şiddetini arttırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO’bub bazı seferleri de iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

07:40 Bostancı-Beşiktaş

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07:00 Mudanya – Sirkeci

09:30 Mudanya – Sirkeci

09:30 Mudanya – Armutlu

10:00 Armutlu – Sirkeci

10:00 Sirkeci – Mudanya

13:00 Sirkeci – Mudanya

13:00 Sirkeci – Armutlu

14:25 Armutlu – Mudanya

Bakırköy Beşiktaş Bursa istanbul Kadıköy Meteoroloji son dakika yenikapı
Son güncelleme: 05:31 27.02.2020
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