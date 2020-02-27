Son Dakika… İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı Lodos uyarısının ardından dün akşam saatlerinde etkisini gösteren lodos, sabaha kadar etkisini sürdürdü. Marmara Denizi’nde lodos nedeniyle dalgalar oluşurken rüzgar da şiddetini arttırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO’bub bazı seferleri de iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy
07:40 Bostancı-Beşiktaş
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
07:00 Mudanya – Sirkeci
09:30 Mudanya – Sirkeci
09:30 Mudanya – Armutlu
10:00 Armutlu – Sirkeci
10:00 Sirkeci – Mudanya
13:00 Sirkeci – Mudanya
13:00 Sirkeci – Armutlu
14:25 Armutlu – Mudanya