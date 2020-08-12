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Son Dakika… Iğdır’da 4.4 şiddetinde deprem oldu

Merkez üssü Iğdır Merkez Karagüney köyü yakınlarında 4.4 şiddetinde deprem oldu.

03:18 -
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Son Dakika… Iğdır’da 4.4 şiddetinde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Iğdır’ın Karagüney köyü Yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02:29’da meydana gelen depremin derinliğinin 5.4 kilometre olduğu kaydedildi.

İHA

Adnan Bagana isimli vatandaş, “Tam uyumak için hazırlanıyordum ki birden deprem olduğunu hissettim. Hemen çocukları uyandırarak aşağı indik. Şuan ne olacağı belli olmadığı için yukarı çıkmıyoruz” dedi.

İHA

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Meydana gelen depremle ilgili Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, “12.08.2020 günü saat 02.29’da ilimizde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları devam etmekte olup; şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” denildi. (İHA)

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Son güncelleme: 05:05 12.08.2020
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