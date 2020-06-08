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Son dakika! İhraç edilen 74 polise gözaltı kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiası ile meslekten ihraç edilen farklı rütbelerde 74 polis hakkında gözaltı kararı verdi. Sabah erken saatlerde ekipler şüpheli polislere yönelik operasyon başlattı.

08:20 -
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Son dakika! İhraç edilen 74 polise gözaltı kararı

Balıkesir’de emniyet ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik Başsavcılık koordinesinde operasyon başlattı.

Balıkesir merkezli yapılan operasyon İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale Samsun ve Bursa olmak üzere 13 ili kapsarken, KHK ile ihraç edilen 6 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 baş polis memuru ve 52 polis memuru olmak üzere toplam 74 şüpheli şahıs ile alakalı yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin mahrem imamlar ile irtibatının olduğu, sohbetlere katıldıkları, örgüt üst yönetimi tarafından gizli kod sistemi ile kodlandıkları iddia edildi.
Sabah erken saatlerde başlayan operasyon sürüyor. (İHA)

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Son güncelleme: 08:25 08.06.2020
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