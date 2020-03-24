Son dakika… İhsan amcayı videoya kaydeden kişi hakkında karar!

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yayılan ve kamuoyunun vicdanını derinden etkileyen konuyla ilgili harekete geçmişti.

Sokakta yürüyen yaşlı bir amcayla olan diyaloğunu kameraya alan şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

BAKAN GÜL’DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şüpheli hakkında alınan kararları açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Gül, “Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca'ya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yayılan görüntüde, kendisini polis olarak tanıtan bir genç, sokağa çıkma yasağını delen 65 yaş üzeri bir vatandaşa “Normalde sana ceza yazmam gerekiyor ama bu seferlik affediyorum” demişti. Yaşlı adam ise ”Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim” yanıtını vermişti. Videoyu çeken kişinin dalgacı tavrı, sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dahi tepkisini çekmişti.