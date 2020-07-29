Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İki AKP milletvekili corona virüsüne yakalandı!

AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Zeynep KAPLAN
16:15 -
Haberler Gündem
Son dakika… İki AKP milletvekili corona virüsüne yakalandı!

AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurdular. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özdemir, şunları söyledi:

“TEMASTA BULUNMAMAYA DİKKAT ETTİM”

“Geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. Semptomların belirmesi üzerine derhal kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya dikkat ettiğimi, 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.”

“İZOLASYON SÜRECİNDEYİM”

Özdemir gibi corona virüsü testi pozitif çıkan Ahmet Salih Dal da şu açıklamayı yaptı: Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmasının ardından kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğimi, izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını Kilisli hemşerilerimin ve kamuoyunun bilgisine sunarım.

AKP Batman Corona Kilis Sağlık son dakika sosyal medya
Son güncelleme: 16:42 29.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more