Son dakika… İki AKP milletvekili corona virüsüne yakalandı!

AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurdular. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özdemir, şunları söyledi:

“TEMASTA BULUNMAMAYA DİKKAT ETTİM”

“Geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. Semptomların belirmesi üzerine derhal kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya dikkat ettiğimi, 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.”

“İZOLASYON SÜRECİNDEYİM”

Özdemir gibi corona virüsü testi pozitif çıkan Ahmet Salih Dal da şu açıklamayı yaptı: Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmasının ardından kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğimi, izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını Kilisli hemşerilerimin ve kamuoyunun bilgisine sunarım.