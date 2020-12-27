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Son dakika… İki asker çığ altında kalarak şehit oldu

Hakkâri'de bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu iki asker çığ altında kalarak şehit oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:18, 27/12/2020
Haberler Gündem
Son dakika… İki asker çığ altında kalarak şehit oldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapalı yolu açma çalışmaları esnasında iki asker çığ altında kaldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Hakkâri Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu iki personelimiz çığ altında kalmıştır.

BİR ASKERİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

– Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur.

– Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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Yayınlanma Tarihi:09:08,