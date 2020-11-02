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Son dakika… İkiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz’den acı haber

Rıza Bey Apartmanı'nda ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Güncellenme: 19:27, 02/11/2020
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Son dakika… İkiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz’den acı haber

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Yayınlanma Tarihi:19:13,
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