Son dakika… İkiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz’den acı haber

AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İlginizi Çekebilirİzmir depremi sonrası 9 kişi gözaltına alındı! Aralarında yıkılan binaların müteahhitleri de var. . İlginizi Çekebilirİzmir ve Manisa&#039;da korkutan tablo. . aip2('pageStructure', {"pageType":"yazi","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6108892}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-ikiz-kardesler-cinar-ve-sayla-akgunduzden-aci-haber-6108892');aip2('newsArticle', {"identifier":6108892,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-ikiz-kardesler-cinar-ve-sayla-akgunduzden-aci-haber-6108892/","headline":"Son dakika&#8230; u0130kiz kardeu015fler u00c7u0131nar ve Sayla Akgu00fcndu00fcz&#8217;den acu0131 haber","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["deprem","Haber","izmir","Manisa","son dakika","S\\u00f6zc\\u00fc"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/02/iecrop/cinar-sayla-sozcu-123_16_9_1604334344.jpg","author":"adilcan","datePublished":"2020-11-02 19:13:24","dateModified":"2020-11-02 19:27:34","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1220}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-ikiz-kardesler-cinar-ve-sayla-akgunduzden-aci-haber-6108892/');