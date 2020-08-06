Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İl sağlık müdürlüğünden corona testi açıklaması: Kitler arızalı çıktı!

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Covid- 19 merkez laboratuvarımızda PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır" açıklaması yapıldı.

22:08 -
Haberler Gündem
Son dakika… İl sağlık müdürlüğünden corona testi açıklaması: Kitler arızalı çıktı!

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Covid- 19 merkez laboratuvarımızda PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır.

* Bakanlığımızın destekleriyle bugün itibarı ile firma tarafından yeni temin edilen kitlerle bu sorun giderilmiş olup vatandaşlarımızın beklenen testleri, yeniden çalışılmaya başlanmış olup sonuçları en kısa sürede netleşip bilgilendirileceklerdir.

İLGİLİ HABERCorona virüsü unutuldu! Otobüste endişelendiren görüntüCorona virüsü unutuldu! Otobüste endişelendiren görüntü
Bursa Corona İnegöl Sağlık Şanlıurfa son dakika trafik
Son güncelleme: 22:16 06.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more