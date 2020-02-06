Son dakika… İlker Başbuğ’dan önemli açıklamalar

FETÖ'nün kumpaslarından birinin kurbanı olan Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, “2009'da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın” önerisine, milletvekillerine “Başbuğ'a dava açın' çağrısı yaparak karşılık veren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendi sitesinden yaptığı yazılı bir açıklama ile yanıt verdi .

“HUKUK DEVLETİNDE BÖYLE BİR UYGULAMAYI NEREYE KOYACAKSINIZ?”

Başbuğ, “Darbelere zemin hazırlanmasını önlemek amacıyla yapılacak düzenlemelere ilkesel olarak karşı çıkılamaz. Ancak askeri şahısların askeri mahallerde işledikleri suçlar nedeniyle sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin 26 Haziran 2009 tarihinde yapılan düzenleme Anayasa'ya aykırıdır. Hukuk devletinde böyle bir uygulamayı nereye koyacaksınız?” diye sordu.

“Televizyon programındaki konuya ilişkin konuşmadan Türkiye Büyük Millet Meclisini ve bazı üyelerini ismen itham eden bir sonuç çıkartılması doğru değildir” diyen Başbuğ, “Amacımız Hükümet tasarısında yer almayan bu iki değişiklik önergesini ilk gündeme getireninin kim olduğunun, önergelerden birinin Anayasa'ya açıkça aykırı olduğu net olmasına rağmen bu önergelerin nasıl benimsendiğinin, kendisine Anayasa'ya aykırılığı defalarca anlatılmasına rağmen dönemin Cumhurbaşkanı tarafından da neden ve nasıl onaylandığının sorgulanmasıdır” dedi.

Başbuğ, “Askeri şahısların askeri mahallerde işledikleri suçlar nedeniyle sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin düzenlemeye ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin o günkü yetkililerinin son günlerde basına yansıyan açıklamaları ve Ana Muhalefet Partisi'nin bu düzenlemeyi o günlerde hemen Anayasa Mahkemesine götürmesi adı geçen partilerin bu önergeyi desteklemediklerini göstermektedir” diye konuştu.

Başbuğ şöyle devam etti:

*Televizyon programındaki konuşmamızın kapsamı Hükümet tasarısı dışında iki önerge ile yapılan düzenlemeler olup esasen bunların üzerine FETÖ gölgesi düşürmek değil gece yarısı yapılan bu düzenlemelerden FETÖ'nün istifade ettiğinin ortaya konulmasıdır.

*6. Hükümet tasarısının dışında gece yarısı getirilen ve 13 dakika içerisinde kabul edilen bu iki önergeden en çok istifade eden FETÖ olmuştur. Bu iki değişiklik yapılmamış olsaydı Kayseri ve Erzincan soruşturmaları ile 2009 yılında bile FETÖ'ye ciddi bir darbe indirilebilirdi.

*Göreve başladığı ilk günde FETÖ tarafından hedef alınan ve görev süresi olan iki yıl boyunca FETÖ komploları ile mücadele eden, o günlerde “FETÖ tehdidi bugün bize, yarın size” diye siyasi iktidarı uyaran bir Genelkurmay Başkanının, bugün karşı karşıya bırakıldığı bu durum herkesten önce FETÖ'yü sevindirecektir.

*Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Türk Milletine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı duymuş olduğumuz saygı ve sorumluluklarımız çerçevesinde doğru bildiklerimizi söylemekten hiçbir şey bizi alıkoyamayacaktır.

*Takdir Yüce Türk Milletinindir!