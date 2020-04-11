Son dakika… İmamoğlu açıkladı: Kira bedeli alınmayacak!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağıyla mağduriyet yaşayan esnaflar için önemli bir gelişmeyi paylaştı.

SÖZLEŞME SÜRELERİ DE UZATILACAK

Esnafın yanında olduklarını belirten İmamoğlu, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

* İBB ve iştiraklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlardan, kapalı kaldıkları bu süreçte kira bedeli alınmamasına ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasına karar verilmiştir.

* İBB bu zor günlerde esnafın da yanında olacaktır.

* Birlikte Başaracağız.