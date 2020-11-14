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Son dakika… İmamoğlu bugünkü bulaşıcı hastalık ölüm sayısını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın bulaşıcı hastalık ölüm sayısının bugün 164 olduğunu duyurdu. İmamoğlu, "Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır" diyerek Sağlık Bakanı Koca'ya tedbir çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:59, 14/11/2020
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Son dakika… İmamoğlu bugünkü bulaşıcı hastalık ölüm sayısını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın bulaşıcı hastalık ölüm sayısının bugün 164 olduğunu açıkladı.

“Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır” diyen İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tedbir çağrısında bulundu.

“TEDBİR ALMADA GECİKİYORSUNUZ”

İBB Başkanı İmamoğlu, “Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz” paylaşımı yaptı.

“2-3 HAFTALIK KAPANMA ŞART”

Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin ikinci etabının açılışını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ben İstanbul adına konuşmak zorundayım” diyerek corona virüsü salgını ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulunmuştu.

İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşandığını vurgulayan İmamoğlu “Bu iş mart-nisan-mayıs dönemindeki gibi değil. İstanbul'umuzun şu anki verilerine baktığımızda 2-3 haftalık kapanma şart” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:21:46,
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