Son dakika… İmamoğlu deprem bölgesine gidiyor

Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı arama kurtarma ekipleri gece bölgeye hareket ederek yardım çalışmalarına başladı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun da eşi ile birlikte bugün “geçmiş olsun” dileklerini yerinde iletmek amacıyla önce İBB arama-kurtarma-yardım ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü Malatya’ya gideceği öğrenildi.

Burada çalışmaları yerinde izleyecek olan İmamoğlu, Malatya’nın ardından depremin merkez üssü olan Elazığ’a geçerek güzergah boyunca depremin etkilediği yerleşim bölgelerini ziyaret edecek.