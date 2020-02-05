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Son dakika… İmamoğlu’ndan ‘çığ felaketi’ mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Bahçesaray'da yaşanan çığ faciasına ilişkin Twitter'dan mesaj yayınladı.

Sozcu.com.tr
14:16 -
Haberler Gündem
Son dakika… İmamoğlu’ndan ‘çığ felaketi’ mesajı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde dün yaşanan çığ faciasında kar altında kalanlarını kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin üstüne çığ düştü.

En az sekiz kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin İmamoğlu’nun mesajı şöyle:

“Van-Bahçesaray’da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm dileğimiz diğer vatandaşlarımızın çığ altından sağ salim kurtarılması.”

Bahçesaray’da çığ altında kaldığı düşünülen 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye son dakika Twitter Van
Son güncelleme: 14:19 05.02.2020
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