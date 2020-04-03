Son dakika… İmamoğlu’ndan kampanya açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1’de yayınlanan duayen gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası programına konuk oldu. Programda corona virüsü nedeni ile başlatılan bağış kampanyaları da konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı bağış kampanyası sonrası İBB’nin kamu bankalarındaki bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmaları beraberinde getirmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu programda yaptığı konuşmasında şu ana kadar İBB’ye 12 bin 500 kişinin bağışta bulunduğunu bu bağışlarla da 900 bin 500 kişiye yardım edildiğini söyledi.

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