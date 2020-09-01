Son dakika… IŞİD’in Türkiye Emiri yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD’in (DEAŞ) Türkiye Emiri Mahmut Özden’in önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu. Twitter’dan bir paylaşım yapan Soylu “DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı. Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı” ifadelerini kullandı.

DETAYLARI CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Giresun’da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD Türkiye Emiri Mahmut Özden’in yakalanmasıyla ilgili canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

* Mahmut Özden önemli planlarla yakalanıp tutuklandı. Bu kişiyle bağlantılı kişiler de elimizde. Evinde yapılan aramalarda dijital materyal ve bilgisayarlara el konuldu.

* Bilgisayarda elde edilen süreçlerden, Irak ve Suriye’den sürekli talimat aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturarak, Türkiye’de eylem hareketlilik oluşturacağı, bir takım silah ve mühimmatların gömüleceği yerler, yine bir takım grupların Türkiye’ye ekonomik açıdan zarar vereceği değerlendirilen gruplara eylem yapmak ve aynı zamanda da siyasi ve devlet adamlarının kaçırılıp Suriye’ye götürülmesi hususunda bir planlarının olduğu çok net bir şekilde ele geçirildi.

25 Ağustos’ta da IŞİD adına sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenen bir şüpheli İstanbul’da gözaltına alınmıştı.

IŞİD ve unsurları 2017 yılında Irak’tan, 2019 yılında da Suriye’den tamamen temizlenmişti. Irak son olarak IŞİD'i Fırat Nehri kıyısındaki Rawa kasabasından temizlemiş, ardından da örgütün askeri varlığının sona erdiği duyurulmuştu. Kanlı örgütün Suriye’deki son kalesi olan Bagoz beldesi de geçen yıl mart ayında teröristlerden arındırılmıştı.

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