Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İstanbul depremiyle ilgili AFAD’dan açıklama

İstanbul Silivri açıklarında saat 16.37'de meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki depremle ilgili açıklamada bulundu.

17:10 -
Haberler Gündem
Son dakika… İstanbul depremiyle ilgili AFAD’dan açıklama

AFAD’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

İÇİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Marmara Denizi Silivri açıklarında, 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Paylaşımda gelişmeler için İstanbul Valiliği ve AFAD’ın Twitter hesaplarının takip edilmesi önerildi. İHA

İLGİLİ HABERSon dakika: İstanbul'da deprem! İstanbul 4.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı...Son dakika: İstanbul'da deprem! İstanbul 4.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı...
deprem istanbul son dakika son depremler Twitter
Son güncelleme: 17:17 11.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more