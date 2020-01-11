Son dakika… İstanbul depremiyle ilgili AFAD’dan açıklama

AFAD’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

İÇİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Marmara Denizi Silivri açıklarında, 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Paylaşımda gelişmeler için İstanbul Valiliği ve AFAD’ın Twitter hesaplarının takip edilmesi önerildi. İHA