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Son dakika… İstanbul için fırtına uyarısı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam yaşanan uçak kazasında rüzgarın etkisi tartışılıyor. İniş sırasında savrularak üçe bölünen uçağın arkasındaki rüzgar hızının 40 km olduğu açıklandı. Meteoroloji'nin bugün yaptığı fırtına uyarısı İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak uçakları etkileyebilir.

Sözcü İstanbul
11:29 -
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Son dakika… İstanbul için fırtına uyarısı

Pegasus Havayolları’na ait uçağın dün akşam Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş sırasında pistten çıkmasının nedeniyle ilgili tartışmalarda esen rüzgarın etkisi konuşulurken, Meteoroloji yeni bir fırtına uyarısı yaptı.

Uyarıya göre, sabahın erken saatlerinde kendini hissettiren rüzgar, bugün öğleden akşama kadar kuvvetli esecek. Kuzeyden esecek rüzgarın saatte hızı yer yer 75 kilometreyi bulacak.

RÜZGARIN YÖNÜ TARTIŞILIYOR

İzmir-İstanbul seferini yaparken, iniş sırasında savrulan ve üç parçaya bölünen Boeing 737-800’ün enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, olayda rüzgarın rolü de tartışılıyor. İniş sırasında uçağın arkasından esen güney rüzgarının hızının 22 nat (yaklaşık 40 km/saat) olduğu, daha önce havalimanına yaklaşan iki uçağın pas geçtiği belirtiliyor.

Geçen ay da kuzeyden esen rüzgarlar İstanbul Havalimanı’nda da çok sayıda uçağın inişini etkilemiş, bazı uçaklar pas geçmek zorunda kalmıştı. İstanbul Havalimanı 30 Aralık 2019 günü dünyada en fazla rötarın yaşandığı ikinci havalimanı olmuştu.

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Son güncelleme: 11:34 06.02.2020
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