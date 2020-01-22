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Son dakika: İstanbul kar için tetikte! Hava durumu değişecek mi?

Yurdun önemli bir kısmını etkisi altına alan soğuk hava dalgası kendini hissettirmeye devam ediyor. İstanbul'da beklenen kar henüz yağmasa da özellikle sabah saatlerinde yollarda buzlanmalar yaşanıyor. Bugün yurdun çoğunda parçalı bulutlu bir hava beklenirken yarın ve cuma günü birçok noktada kar görülecek. İşte hava durumuna dair son tahminler...

07:40 -
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Son dakika: İstanbul kar için tetikte! Hava durumu değişecek mi?

Geç kalan soğuklar geldi ve Türkiye kışı yaşamaya başladı. Yurdun önemli bir kısmı bugün yağış almayacak olsa da soğuk hava etkili olacak. Yarın ise birçok bölge kar yağışı alacak, Küresel Tahmin Sistemlerine göre yarın İstanbul’da da kar görülme olasılığı var.

SOĞUKLAR HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Soğuk ve yağışlı hava cuma gününe kadar sürecek, hafta sonunda ise sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İstanbul’da banklarda ve araçların üzerinde buzlanma görüldü. Foto: DHA

İSTANBUL’DA EKİPLER TETİKTE

Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri günlerdir yağması beklenen kar için hazır bekliyor. Kar küreme ve tuzlama araçları ana arterlerde, çok kullanılan bağlantı yollarında ve metrobüs güzergahında hazır bekliyor.

İstanbul’da banklarda ve araçların üzerinde buzlanma görüldü. Foto: DHA

Olası kar yağışı sırasında yolların kapanmaması ve vatandaşların sıkıntı yaşamaması için nöbetlerine devam ediyor.

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