Son dakika! İstanbul sahillerinde akılalmaz görüntüler

Kurban Bayramı tatilini Şile ve Adalar ve kentteki plajlarda geçirmek isteyenler İstanbullular adeta sokağa döküldü. Deniz havası almak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yollara düştü.

KİLOMETRELERCE KUYRUK

Şile ‘Ayazma Plajı’na günübirlik tatile gelen vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Otomobilini park edecek yer bulamayan bazı vatandaşlar, araçlarını kaldırımlara çekti ve isyan etti.

Çocuklarıyla tatil yapmak için Şile’ye Sultanbeyli’den geldiklerini ifade eden Hakan Yazlı, “Çocuklar eğlensin, tatil yapalım diye günübirlik geldik. Aslına bakarsanız yol biraz yoğundu. Burası da kalabalık, bakacağız yer var mı, yok mu diye. Biz aslında pişmanız akşamdan gelmediğimiz için. Genelde akşamları geliyorduk. Programımız uymadığı için bu sabah atladık geldik” dedi.

Plajın otopark kuyruğunda bekleyen Ertuğrul Öztürk ise, “Bir buçuk saattir plaja girmek için bekliyoruz. Arabada çocuklar var, buradan oraya nasıl yürüyecekler? O zaman desinler ki baştan burası dolu, beklemeyin” şeklinde konuştu.

ADALAR ÇOK KALABALIK

Öte yandan ilk 2 gün büyük yoğunluk yaşanan Büyükada’dan aynı görüntüler gelmeye devam ediyor… Ada’da bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayması ve maske takmaması dikkat çekerken kalabalık yüzünden evlerine dönenler de oldu.. Plajlara giden ücretsiz teknelerde yoğunluk bazı vatandaşlar pişman oldu.

Adanın çok kalabalık olduğuna değinen Gülser Natali Ocak, “Herkes birbirine değerek geçiyor. Adayı tercih etmemin sebebi bugün izinli olmamdı fakat çok kalabalık olduğunu görünce eve geri dönmeye karar verdik” dedi.

İzin gününde adaya geldiğini belirten Yağmur Ünal “Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum. Maske ve mesafe kuralına dikkat edilmediğini gördüm. İstanbul´da olduğumuz için ve sağlık çalışanları sadece bayramlarda izin kullanabildiği için Adalar’a gelmeyi tercih ettim ama yanlış bir tercih oldu galiba” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH BİR ŞEY OLMAZ”

Turgay Erdinç ise maske ve mesafe kuralına dikkat edilmediğini ifade ederek şöyle devam etti:

* Şimdi umutsuz bir şekilde eve dönmeye karar verdik. Kendimizi riske edemeyiz. Şu an plajların da ne durumda olduğu belli değil.

* Tekne sahibi ’40 dakika kadar bekleyin sizi öyle alırız’ dedi. Vapur da aynı şekilde kalabalıktı, gelirken de kendimizi arkaya attık.

Umut Süslü ise plajlara daha fazla vatandaş alınmadığını dile getirerek “Bu kadar insan var inşallah bir şey olmaz” şeklinde konuştu.

Kaan Gezer isimli vatandaş ise adanın çok yoğun olması sebebiyle bisiklet kiralayacaklarını ve kalabalıktan uzak duracaklarını ifade etti.

GÜNEŞ VE MENEKŞE PLAJLARI

Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı ve Florya’daki Güneş Plajı’nda oluşan yoğunluk da dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülürken sahillerde kuyruk oluştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım” uyarısında bulunmuştu.