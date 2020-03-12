Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İstanbul Valiliği açıkladı: Ramzi Lebdi adlı şahsın ülkeye girişi yapılmadı!

İstanbul Valiliği, 12 Mart 2020 Perşembe günü saat 12.45’te Belgrad’dan İstanbul Havalimanı'na gelen Tunus uyruklu Ramzi Lebdi adlı şahsın Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından alınan 'genel güvenlik nedeniyle giriş yasağı' kararı uyarınca ülkemize girişinin yapılmadığını açıkladı. Valilik, bekleme salonundaki diğer yolcuları rahatsız ettiği için geri gönderme işlemlerinin sonuçlanıncaya kadar tek başına kalabileceği bir odaya alınan şahsın başını kapıya vurarak kendi kendine zarar verdiğinin görüldüğünü açıkladı. Açıklamada kişinin cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığının anlaşıldığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
23:56 -
Haberler Gündem

Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* 12 Mart 2020 Perşembe günü saat 12.45'te Belgrad'tan İstanbul Havalimanına gelen Tunus uyruklu Ramzi LEBDİ adlı şahıs hakkında, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce alınan “genel güvenlik nedeniyle giriş yasağı” kararı uyarınca ülkemize girişi yapılmamıştır.

* Yapılan kontrollerde Kabul Edilemez Yolcu (INAD ) olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Havalimanı Çalışma Grup Başkanlığı görevlilerine teslim edilerek, gelmiş olduğu ülkeye geri gönderme işlemleri yapılmak üzere Kabul Edilemeyen Yolcu Bekleme Salonunda beklemeye alınmıştır.

* Şahsın bekleme salonundaki diğer yolcuları rahatsız etmesi nedeniyle işlemleri sonuçlanıncaya kadar tek başına kalabileceği bir odaya alınmıştır.

* Güvenlik kamerasından şahsın başını kapıya vurmak suretiyle kendi kendine zarar verdiği görülmüş ve derhal acil sağlık ekibi çağrılmış, ancak yapılacak tedaviyi de ret ederek, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı anlaşılmıştır.

* Olayın bütün süreçleri güvenlik kamera kayıtlarında bulunmakla birlikte, görevli personel tarafından şahsın yaralanmasına neden olacak herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmamıştır.

* Odanın kamera kaydı görüntü linki aşağıya çıkarılmış olup, konuyla ilgili idari işlemler devam etmektedir.

İLGİLİ HABERİstanbul'da silahlı, bıçaklı kavga: 6 yaralıİstanbul'da silahlı, bıçaklı kavga: 6 yaralı
istanbul kavga Perşembe Sağlık son dakika Tunus
Son güncelleme: 23:57 12.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more