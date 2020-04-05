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Son dakika… İstanbul Valisi açıkladı: Kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla kamu kurumu ve kuruluşlarda serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.

22:50 -
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Son dakika… İstanbul Valisi açıkladı: Kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personellerin daha kolay temizlenebilen kıyafetle görev yapması için serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, paylaşımında “İstanbul'da, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’ hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için Serbest Kıyafet Uygulaması'na geçilmiştir” ifadelerine yer verdi. İHA

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Son güncelleme: 23:24 05.04.2020
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