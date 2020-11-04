Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni alınan corona tedbirlerini açıkladı

İstanbul'da corona virüsü salgınına karşı yeni mesai düzenlemesine gidildi. Bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kamu kurumları dönüşümlü çalışacak" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:23, 04/11/2020
Haberler Gündem
Son dakika… İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni alınan corona tedbirlerini açıkladı

– Sanayi sektöründe çalışanlar saat 07.00’de mesaiye başlayacak.
– 60 yaş üstü, hamile ve kronik hastalar evden çalışacak. 10 yaş altı çocuğu kadın personeller idari izinli sayılacak.

Corona hamile istanbul Sanayi son dakika
Yayınlanma Tarihi:14:20,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more