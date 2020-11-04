Son dakika… İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni alınan corona tedbirlerini açıkladı

&#8211; Sanayi sektöründe çalışanlar saat 07.00&#8217;de mesaiye başlayacak.. &#8211; 60 yaş üstü, hamile ve kronik hastalar evden çalışacak. 10 yaş altı çocuğu kadın personeller idari izinli sayılacak.. aip2('pageStructure', {"pageType":"yazi","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6111531}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-istanbul-valisi-ali-yerlikaya-yeni-alinan-corona-tedbirlerini-acikladi-6111531');aip2('newsArticle', {"identifier":6111531,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-istanbul-valisi-ali-yerlikaya-yeni-alinan-corona-tedbirlerini-acikladi-6111531/","headline":"Son dakika&#8230; u0130stanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni alu0131nan corona tedbirlerini au00e7u0131kladu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Corona","hamile","istanbul","Sanayi","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","datePublished":"2020-11-04 14:20:43","dateModified":"2020-11-04 14:23:27","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":233}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-istanbul-valisi-ali-yerlikaya-yeni-alinan-corona-tedbirlerini-acikladi-6111531/');