Son dakika… İstanbul ve Ankara’nın yeni başsavcıları belli oldu

İrfan Fidan'ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı.
Yüksel Kocaman'ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Akça'dan boşalan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Gökhan Karaköse getirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü; Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.
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