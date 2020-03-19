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Son dakika… İstanbul’da bina çöktü! Bir kişi enkaz altında kaldı

Fatih Aksaray'da 2 katlı binanın çatı ve iç kısmında kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan 1 kadını kurtarırken çalışmalar sürüyor.

17:40 -
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Fatih, Aksaray Mahallesi Kürkçübaşı Çeşmesi Sokakta bulunan iki katlı binanın çatısında saat 16.45 ‘te henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi.

BİR KİŞİ MAHSUR KALDI

Çatıdan düşen parçalar oda içine doldu. Bu sırada odada bulunan 3 kişi kendilerini dışarıya atarken, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Serpil B. içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride kalan kadını merdiven uzatarak, kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Serpil B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan çökmenin olduğu binanın çevresinde ekipler önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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Aksaray istanbul son dakika
Son güncelleme: 18:08 19.03.2020
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