Son dakika: İstanbul’da bir bina çöktü

İstanbul Bahçelievler Emek Caddesi Narlı Sokak’ta boşaltılan 7 katlı bina çöktü. Binanın boş olduğu ancak yoldan geçenlerin de olduğu belirtiliyor. Enkaz altında kalan olup olmadığı ise araştırılıyor.

Binanın dönüşüm amacıyla 1 ay önce boşaltılması olası bir facianın önüne geçti.

Bina çökerken yanındaki binaya da zarar verdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

RİSK NEDENİYLE DAHA ÖNCE BOŞALTILMIŞ

5,8’lik Silivri depreminde zarar gören binanın risk nedeniyle daha önce boşaltıldığı ortaya çıktı.

BELEDİYE BAŞKANINDA İLK AÇIKLAMA

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, canlı yayınına şu açıklamalarda bulundu:

*Mekruk bir bina. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için, alt katında birkaç hurdacı girdiği söyleniyor. İkamet olarak değil. Gören arkadaşlardan birisi çıktı, biri kaldı diyor.

*AFAD burada, biz buradayız, itfaiye burada. Çalışıyoruz. Hurdacı var mı diye bakıyoruz. Kağıt toplayan bir hurdacı girmiş. Var mı yok mu diye ona bakıyor arkadaşlarımız.

*Yıkılan bina yandaki binanın yan duvarına biraz hasar vermiş. Orada hiçbir yaralı yok. Dinleme cihazlarını getirdi AFAD, köpeklerini de getirdiler.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Bahçelievler’de çöken binayla ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasında, “Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesinde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44’de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır. Gelişmelerden bilgi verilecektir” denildi.