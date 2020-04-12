Son dakika… İstanbul’da bir bulvar ve bir meydan corona nedeniyle kapatıldı!

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alan İstasyon Meydanı ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatılmıştır” denildi.

TÜRKİYE’DEKİ CORONA TABLOSU

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsü, can almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 4 bin 789, vefat sayısının da 97 olduğunu duyurdu.

Böylece corona virüsü nedeniyle Türkiye’deki toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı da bin 198 oldu.