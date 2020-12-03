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Son dakika… İstanbul’da bugün bulaşıcı hastalıktan ölen kişi sayısı açıklandı

İBB Mezarlıklar Dairesi'nden edinilen bilgiye göre bugün İstanbul'da kaç kişinin bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği belli oldu.

Güncellenme: 18:18, 03/12/2020
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Son dakika… İstanbul’da bugün bulaşıcı hastalıktan ölen kişi sayısı açıklandı

İstanbul’da bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı her geçen gün artıyor.

İBB Mezarlıklar Dairesi verilerine göre, bugün İstanbul’da 231 kişi bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul’da bugün toplam vefat sayısı 475 olarak açıklandı.

DÜN 199 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul’da dün 199 kişinin salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının ise 434 olarak açıklanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: ÜLKE GENELİNDE 193 KİŞİ VEFAT ETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 2 Aralık Çarşamba gününün corona virüsü verilerine göre ülke genelinde 193 kişi hayatını kaybetmişti.

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Yayınlanma Tarihi:18:17,
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