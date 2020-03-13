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Son dakika… İstanbul’da ‘Corona virüsü’ tatili trafiği!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından 1 haftalık tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Trafik yoğunluğu mesai saati henüz bitmeden yüzde 50’lerin üzerine çıktı.

17:30 -
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Dün yapılan zirvenin ardından Corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilk, orta ve lise düzeyinde okulların 16 Mart itibariyle 1 hafta tatil edileceği duyurulmuştu.

 

DURMA NOKTASINA GELDİ

Yapılan duyurun ardından 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar şehir dışına çıkmak için yollara döküldü. E-5 Edirne istikameti Haramidere mevkisi ve Beylikdüzü mevkisinde durma noktasında geldi.

Trafik uygulamasında genel İstanbul trafiğinin ise mesai saatleri henüz tamamlanmadan yüzde 50'lerin üzerine çıktığı görüldü. Trafiğin mesai saatlerinin bitmesiyle ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor. İHA

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Son güncelleme: 17:40 13.03.2020
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