Son dakika… İstanbul’da corona virüsü tedbiri! Yeni yasaklar geldi

Yeni kararların corona virüsünün solunum yolundan damlacık suretiyle yayılması, cisim yüzeylerinden el teması gibi yollarla bulaşabilmesi dikkate alınarak insanların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle alındığı belirtildi.

ÇOCUKLARA MARKET VE PAZAR YASAĞI

Vatandaşların market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararı alındı.

TÜRKİYE’DEKİ CORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de bugünkü test sayısının 7 bin 641, vaka sayısının 1704 ve can kaybının 16 olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, toplam vaka sayısı 7402, toplam yaşamını yitiren kişi sayısı da 108’e yükseldi.