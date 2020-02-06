Son dakika: İstanbul’da kar için beklenen gün geldi… Hemen bitmeyecek!

Hava sıcaklıkları yurdun kuzeybatısında hızla düşmeye başladı, düne göre 8-10 derece düşecek olan hava sıcaklıklarıyla birlikte kar da yurdu etkilemeye başlayacak. Karlı ve soğuk hava dalgasının pazar gününe kadar yurdu etkilemesi ve pazartesi günüyle birlikte Türkiye’yi terk etmesi bekleniyor.

İSTANBUL 3 GÜN KAR GÖRECEK

Kar yağışı bugün İstanbul’u da etkileyecek ancak İstanbul’da asıl kar yağışının yarın yaşanması bekleniyor. Aralıklarla süren kar cumartesi de kendini gösterecek ve pazar günü etkisini yavaş yavaş kaybedecek.

MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji’nin uyarısına göre; Marmara denizinde rüzgârın öğlen saatlerinde kuvvetini artırarak kuzeyli yönlerden 75 kilometreye varan fırtına şeklinde esmesi beklenmekte. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmekte.

BİRÇOK ŞEHİR YAĞIŞ ALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş,Bitlis, Şırnak, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun batısı, zamanla İç Ege, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Erzurum, Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Isparta, Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya’nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.