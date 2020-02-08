Son dakika: İstanbul’da kar ne zaman bitecek? Soğuklar bitmiyor!

İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağış geçişleri, gece saatlerinden itibaren yerini yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışı geçişlerine bıraktı. Yağışlar neticesinde TEM'in güneyinde kalan ilçelerimizde ortalama 2-5 cm, kuzeyde kalan ilçelerimizde ise ortalama 8-15 cm kar kalınlıkları kaydedildi.

KAR BU AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Kar yağışı geçişlerinin kuvvetli kuzeyli rüzgârlarla beraber bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Pazar akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının 0°C ve altında gerilemesi nedeni ile sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği öngörülüyor. İBB AKOM, kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşması muhtemel buzlanmalara karşı vatandaşları uyarıyor.

İBB 3 GÜNDÜR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Perşembe günü itibaren 1.373 araç-iş makinası ve 6.882 personel ile çalışan İBB birimleri ile ilgili kurumlardan (Emniyet, Karayolları, İCA, KMO, İGA, BEDAŞ, AYEDAŞ) toplam 26 birim temsilcisi tarafından AKOM koordinasyonunda kış şartlarıyla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Kar yağışı sonrası ekipler tarafından ana arterlerde, üstgeçitlerde, otobüs duraklarında, vb. kar küreme ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yapıldı. İl genelinden alınan buzlanma ihbarlarına ve trafik kazalarına ekipler tarafından müdahale edildi. Kar yağışı nedeniyle önemli bir olumsuzluk yaşanmadı.