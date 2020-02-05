Son dakika: İstanbul’da kar yağacak mı? Saat saat hava durumu tahmini…

Tahminlere göre bugün İstanbul’un bazı noktaları sert rüzgarlar ve yerel yağışlar alacak, gece saatlerinden itibaren ise hava sıcaklıkları hızla düşecek yarın kar kendini gösterecek. İstanbul’da düşen sıcaklıklarla beraber birkaç gün sürecek karlı günler başlayacak.

BU GECEDEN İTİBAREN HAVA DEĞİŞİYOR

Küresel tahmin sistemlerine göre bu gece hava sıcaklıkları İstanbul’da 10 derece kadar düşecek. Yarın sabah saatlerinden itibaren kar kendini göstermeye başlayacak ve soğuk havanın da etkisiyle bölgesel olarak beyaz örtü oluşturacak.

CUMA GÜNÜ KAR ARTIYOR

Yarın bölgesel olarak kar yoğunlaşsa da asıl ciddi yağışın cuma günü olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek ve kar yağışı pazar gününe kadar kendini gösterecek.

MEVSİMİN EN CİDDİ SOĞUK HAVA DALGASI

Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının henüz kar yüzü görmeyen İstanbul’da beyaz örtü oluşturması bekleniyor. Küresel Tahmin Sistemleri İstanbul’a kar yağma ihtimali için %100 oranını veriyor. Kar yağışı özellikle iç ve yüksek semtlerde daha etkili olacak.

İSTANBUL’DA TUZ DAĞLARI HAZIR

İstanbul için beklenen kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışında kullanılmak üzere hazır bekletilen tuz dağları havadan drone ile görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sultangazi’ de bulunan Cebeci tuz deposunda müdahaleye hazır halde bekleyen kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları havadan görüntülendi.

Kar küreme araçlarının sürücüleri araçlarındaki son kontrolleri yaparken, tuzlama kamyonları ise tuzla dolduruldu. Toplamda 400 güzergahın belirlediği rotalarda 645 kar küreme, bin 373 araç ile 6 bin 882 personel 235 bin ton kar tuzu ile hazırlığını tamamladı.

SABİHA GÖKÇEN KAR YAĞIŞINA HAZIRLANIYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların aksamaması için Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tüm hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A. Ş. (HEAŞ), kış hazırlıklarını tamamladı. HEAŞ, olumsuz hava koşullarıyla oluşabilecek durumlara karşı, karla mücadele için Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 10 adet çekerli tip kombine kar küreme aracı, 7 adet kompakt tip kar küreme aracı, 4 adet çok maksatlı apron küreme aracı, 4 adet buzlanmayı önleyen sıvının bulunduğu de-icing sıvı serpme aracı, 4 adet körük arasına giren çok maksatlı kar küreme aracını ve 1 adet kar püskürtme aracını hazır bekletiyor. HEAŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, tüm karla mücadele araçlarının bakımlarının yapıldığı ve kar yağışı esnasında ekiplerin bu araçlarla birlikte 24 saat boyunca pist, taksi yolları ve apronu temizleme çalışmaları yapacağı öğrenildi.

PİST 30 DAKİKADA TEMİZLENECEK



32 adet karla mücadele araçlarını pisttin çeşitli noktalarında hazır olarak bekleten ekipler, kar yağışı sırasında pistlerin ve taksi yollarının buzlanmaması için 240 ton buz önleyici-buz çözücü sıvı malzeme hazır halde bekletiliyor. Ekipleri kar yağışı sırasında karla kaplanan pisti 30 dakika içerisin de uçuşa hazır hale getirmek için hazırlıklarını yürütüyor.

(SOZCU-DHA)