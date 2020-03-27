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Son dakika… İstanbul’da maske satışında silahlar konuştu! Yaralılar var

İstanbul Beylikdüzü’nde maske ticareti yapıldığı öğrenilen bir iş yerinde çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu. İş yeri içinde biri kadın toplam 4 kişi yaralanırken yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

14:34 -
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Son dakika… İstanbul’da maske satışında silahlar konuştu! Yaralılar var

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan maske satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde yaşandı.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre, taraflar arasında maske alışverişi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada silahlar çekildi. Olay yerinde birisi kadın toplam 4 kişi yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

FOTO:İHA

 

Kısa sürede olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerinde 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

FOTO: İHA

Çok sayıda mermi kovanın da bulunduğu iş yeri içerisinde olay yeri inceleme ekipleri çalışmalara başladı.(İHA)

Beylikdüzü Emniyet Haber istanbul Kadın Polis Sağlık son dakika
Son güncelleme: 14:51 27.03.2020
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